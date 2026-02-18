Ричмонд
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января

Глава ФАС Шаскольский: тарифы ЖКХ с 1 января не изменились.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не было, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования», — сказал Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам главы ФАС, возможные изменения счетов у россиян и бизнеса могут быть связаны с увеличением объёмов потреблённой электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с изменением тарифов.

Ранее в ФАС отмечали, что с 1 января изменилось только налогообложение, а не произошел пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.