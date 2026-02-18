Блогер из Петербурга зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Блогер из Санкт-Петербурга, которая получила известность в соцсетях благодаря ставшей мемом фразе «Дорогу педагогу» из своих роликов, зарегистрировала ее как товарный знак, права на который действуют до июня 2034 года, следует из данных на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).