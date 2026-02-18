В Омске на три дня перекроют улицу Госпитальную

Как пояснили в мэрии, с 21:00 27 февраля на Госпитальной начнутся ремонтные работы, которые закончатся только в 6:00 2 марта. На этот период на улице будут перекрыты следующие участки: заезд с Фрунзенского моста со стороны улицы 10 лет Октября, от административного здания по улице Булатова, дом 105 корпус 1 до съезда с виадука в створе улицы Госпитальной в сторону Фрунзенского моста.