Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали на 30 тысяч за плохую уборку снега с дорог

В Новокуйбышевске проверили, как городские службы справляются с уборкой снега в зимний период. Выяснилось, что на нескольких дорогах были снежные накаты, скользкость и валы, мешающие обзору и движению. Это создавало реальную опасность для участников движения, сообщает прокуратура Самарской области.
«В отношении заместителя главы по вопросам городского хозяйства было заведено дело об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
После вмешательства надзорного ведомства улично-дорожную сеть города привели в нормативное состояние. Чиновника привлекли к ответственности за несоблюдение требований по безопасности дорог.