Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали на 30 тысяч за плохую уборку снега с дорог

В Новокуйбышевске проверили, как городские службы справляются с уборкой снега в зимний период. Выяснилось, что на нескольких дорогах были снежные накаты, скользкость и валы, мешающие обзору и движению. Это создавало реальную опасность для участников движения, сообщает прокуратура Самарской области.