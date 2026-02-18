Многодетным семьям Башкирии выплаты сохранят, даже если доход вырос

Государственная дума приняла закон, который меняет правила назначения пособий многодетным семьям. Теперь семья не потеряет право на выплату, если ее доход превысит региональный прожиточный минимум, но не больше чем на десять процентов. Поправки внесли в федеральное законодательство по поручению президента Владимира Путина.
Раньше случалось, что люди лишались пособия из-за совсем небольшой прибавки к зарплате или пенсии. Это вызывало справедливое недовольство. Новая норма должна исправить ситуацию и поддержать тех, кто чуть-чуть перешагнул черту бедности, но по сути все еще нуждается в помощи. По оценкам правительства, изменение затронет больше 231 тысячи детей из семей, которые получают социальное пособие.
Кроме того, ввели еще одно условие: чтобы претендовать на выплату, семья должна прожить в России как гражданин не меньше пяти лет.
Закон начал действовать с января 2026 года. Он распространяется на всех, кто уже получает выплаты, и на тех, кто только будет их оформлять.
