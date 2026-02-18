Многодетным семьям Башкирии выплаты сохранят, даже если доход вырос

Раньше случалось, что люди лишались пособия из-за совсем небольшой прибавки к зарплате или пенсии. Это вызывало справедливое недовольство. Новая норма должна исправить ситуацию и поддержать тех, кто чуть-чуть перешагнул черту бедности, но по сути все еще нуждается в помощи. По оценкам правительства, изменение затронет больше 231 тысячи детей из семей, которые получают социальное пособие.