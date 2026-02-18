Отключать связь в Ростовской области смогут по требованию ФСБ

Изменения предлагают внести в закон «О связи». Операторы должны будут отключать связь по требованию ФСБ, но только в тех случаях, которые определят федеральные власти. Операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение будет связано с требованием ФСБ.
Известно, что документ внесли в Госдуму в ноябре 2025 года. В первом чтении его приняли в конце января 2026 года. Закон должен вступить в силу после его подписания президентом России Владимиром Путиным и официального опубликования.
