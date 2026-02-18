Ричмонд
В 2026 году 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ

Музаев: 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Второго февраля завершился сбор заявлений на участие в ЕГЭ. Я еще раз пройду по цифрам, мы видим, что у нас свыше 664 тысяч выпускников текущего года, в целом у нас 745 458 человек заявились на сдачу экзаменов», — сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период его сдачи начнется 1 июня.