В 2026 году 750 тысяч выпускников планируют сдать ЕГЭ

«Второго февраля завершился сбор заявлений на участие в ЕГЭ. Я еще раз пройду по цифрам, мы видим, что у нас свыше 664 тысяч выпускников текущего года, в целом у нас 745 458 человек заявились на сдачу экзаменов», — сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».