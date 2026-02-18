Белоруска вызвала милицию после генеральной уборки, испугав родственников

Жительница Мозырского района вызвала милицию после генеральной уборки, испугав родственников, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
В милицию 18 февраля позвонила сельчанка. Женщина решила устроить генеральную уборку в доме и нашла целый склад патронов. Под старыми книгами, пыльными коробками и пожелтевшими газетами белоруска нашла 227 патронов.
— Находка испугала не только саму пенсионерку, но и ее родственников, — прокомментировали в ГКСЭ.
Во время уборки в доме белоруска нашла склад патронов. Фото: ГКСЭ.
Сельчанка позвонила в милицию, и патроны изъяли на экспертизу. Установили, что изъятые боеприпасы изготовлены заводским способом и являются револьверными патронами, предназначенными для стрельбы из 7.62-миллиметровых револьверов системы Нагана образца 1895 года и другого оружия. Патроны признали пригодными для стрельбы. По данному факту проводится проверка.
