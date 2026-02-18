Белоруска вызвала милицию после генеральной уборки, испугав родственников

Сельчанка позвонила в милицию, и патроны изъяли на экспертизу. Установили, что изъятые боеприпасы изготовлены заводским способом и являются револьверными патронами, предназначенными для стрельбы из 7.62-миллиметровых револьверов системы Нагана образца 1895 года и другого оружия. Патроны признали пригодными для стрельбы. По данному факту проводится проверка.