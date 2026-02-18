Тысячи голосов в унисон: Баста показал, как пел Ташкент

Многие узбекистанцы, побывавшие на концерте, отметили, что давно не видели такого единения зала и исполнителя. По их словам, атмосфера была по-настоящему тёплой и искренней без пафоса, но с мощной энергетикой.
Интересно, что сам концерт в Ташкенте изначально сопровождался неожиданными трудностями. Выступление было запланировано на 15 февраля, однако самолёт, на котором артист летел из Алматы, из-за технических неполадок был вынужден вернуться обратно. В итоге концерт перенесли на 17 февраля.
Возможно, эта вынужденная пауза только усилила ожидание и добавила мероприятию особой душевности. Судя по видео, зрители соскучились и готовы были петь хором каждую строчку.
Сам артист тоже не остался равнодушным.
«Ташкент — спасибо за невероятное гостеприимство! Ещё обязательно увидимся», — написал он после концерта.
Судя по реакции зала, следующей встречи долго ждать не придётся.