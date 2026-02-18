Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи голосов в унисон: Баста показал, как пел Ташкент

Vaib.uz (новости Узбекистана. 18 февраля). Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) опубликовал в соцсетях впечатляющее видео с концерта в Ташкенте. На кадрах — тысячи зрителей, которые буквально поют песни вместо артиста. В зале — море огней, поднятые руки и тот редкий момент, когда артисту остаётся лишь улыбаться и слушать.

Источник: Vaib.Uz

Многие узбекистанцы, побывавшие на концерте, отметили, что давно не видели такого единения зала и исполнителя. По их словам, атмосфера была по-настоящему тёплой и искренней без пафоса, но с мощной энергетикой.

Интересно, что сам концерт в Ташкенте изначально сопровождался неожиданными трудностями. Выступление было запланировано на 15 февраля, однако самолёт, на котором артист летел из Алматы, из-за технических неполадок был вынужден вернуться обратно. В итоге концерт перенесли на 17 февраля.

Возможно, эта вынужденная пауза только усилила ожидание и добавила мероприятию особой душевности. Судя по видео, зрители соскучились и готовы были петь хором каждую строчку.

Сам артист тоже не остался равнодушным.

«Ташкент — спасибо за невероятное гостеприимство! Ещё обязательно увидимся», — написал он после концерта.

Судя по реакции зала, следующей встречи долго ждать не придётся.