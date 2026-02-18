В Омской области идут родительские собрания о сдаче ОГЭ и ЕГЭ

«На собраниях родителей знакомят со сроками сдачи экзаменов, особенностями проведения испытаний по ряду предметов, в том числе по химии у девятиклассников, подробно разъясняют права и обязанности участников ЕГЭ и ОГЭ, отдельно проговаривают о том, что можно проносить на пункты сдачи, а чего брать с собой не стоит, также рассказывают о сроках подачи апелляций. Эти мероприятия традиционно пользуются популярностью у родителей выпускников», — добавила руководитель департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Светлана Понкратова.