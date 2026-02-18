Ричмонд
В Омской области идут родительские собрания о сдаче ОГЭ и ЕГЭ

Общая тема собраний — «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ и ЕГЭ» Общая тема собраний — «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ и ЕГЭ».

Источник: Комсомольская правда

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Омской области проводят родительское собрание «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ и ЕГЭ». Об этом сообщила пресс-служба минобра региона в среду, 18 декабря.

Основной целью тут является разъяснение процедуры ЕГЭ и ОГЭ и создание эффективной системы поддержки будущих выпускников. Родители учеников 9-х и 11-х классов узнают подробную информацию о порядке проведения названных экзаменов в текущем году.

Родителям подробно рассказывают о процедурных особенностях предстоящей экзаменационной кампании: правилах поведения в пункте проведения экзамена (ППЭ), в том числе входного контроля и заполнения экзаменационных бланков. Кроме того, узнают они и о порядке сдачи экзаменов в резервные дни при наличии уважительных причин, важности создания дома поддерживающей психологической атмосферы для снижения тревожности у школьников.

«На собраниях родителей знакомят со сроками сдачи экзаменов, особенностями проведения испытаний по ряду предметов, в том числе по химии у девятиклассников, подробно разъясняют права и обязанности участников ЕГЭ и ОГЭ, отдельно проговаривают о том, что можно проносить на пункты сдачи, а чего брать с собой не стоит, также рассказывают о сроках подачи апелляций. Эти мероприятия традиционно пользуются популярностью у родителей выпускников», — добавила руководитель департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Светлана Понкратова.

Областное родительское собрание дает скоординировать действия семьи и школы. Это, в свою очередь, является важным условием для успешной подготовки ребят к выпускным экзаменам.

Ранее мы писали, что омским школьникам и выпускникам прошлых лет, также желающим сдать ЕГЭ, напомнили о необходимости написать заявления на участие в нем до 2 февраля.