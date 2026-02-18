Курсы по здоровью и психологии заработали почти 45 млрд рублей в 2025 году

По данным Pressfeed, в 2025 году здоровье заняло первое место в рейтинге крупных тем по количеству запросов СМИ — 3036 запросов, что сопоставимо с уровнем 2024 года (3214 запросов). Отмечается, что психология в прошлом году году заняла пятое место по числу запросов СМИ — 2003, по сравнению с 2024 годом интерес журналистов к теме вырос на +30%. Сообщается, что в рейтинге медийных профессий врачи и фармацевты также находятся на первом месте, а психологи — на пятом. В настоящее время психологи комментируют не только личные отношения, но и различные социальные процессы.