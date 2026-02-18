Дом мебельного мастера Гамбса на Итальянской улице признали памятником

Здание на Итальянской улице, известное как бывший дом Генриха Гамбса, официально включили в реестр объектов культурного наследия регионального уровня. Об этом сообщил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.
История этого участка начинается в начале XIX века. В 1836 году для наследников знаменитого мебельного мастера Генриха Гамбса архитектор Гаральд Боссе возвел лицевой дом и перестроил существующие постройки. Фасад выполнили в стиле ранней эклектики с элементами позднего классицизма и ренессанса. Этот облик сохранился до наших дней почти без изменений.
— В середине 1850-х годов участок выкупило Главное общество российских железных дорог. Под административные нужды здание приспособил архитектор Людвиг Бонштедт. А в 1890—1892 годах Юлий Бенуа надстроил лицевой корпус третьим этажом и перестроил поперечный флигель, — добавили в пресс-службе КГИОП.
Сейчас основная часть здания находится в ведении Театра имени Комиссаржевской. Статус памятника обязывает собственников сохранять исторический облик при любых ремонтных и реставрационных работах.