Дом мебельного мастера Гамбса на Итальянской улице признали памятником

История этого участка начинается в начале XIX века. В 1836 году для наследников знаменитого мебельного мастера Генриха Гамбса архитектор Гаральд Боссе возвел лицевой дом и перестроил существующие постройки. Фасад выполнили в стиле ранней эклектики с элементами позднего классицизма и ренессанса. Этот облик сохранился до наших дней почти без изменений.