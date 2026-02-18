Две самарские УК лишились всех домов из-за грубых нарушений

Государственная жилищная инспекция Самарской области по поручению губернатора ужесточила контроль за управляющими организациями. Из реестра лицензий исключены сведения обо всех многоквартирных домах, находившихся в управлении двух компаний.
«Решение принято вследствие совершения данными УК двух грубых нарушений лицензионных требований в течение года», — рассказали в инспекции.
До выбора новой управляющей компании или назначения временной организации текущие УК обязаны продолжать обслуживание домов. Местные администрации проведут открытый конкурс, если собственники сами не определятся со способом управления. В ведомстве подчеркнули, что исключение домов из реестра это важный шаг к повышению дисциплины на рынке коммунальных услуг.