Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две самарские УК лишились всех домов из-за грубых нарушений

Две самарские управляющие компании исключены из реестра лицензий после двух нарушений за год.

Источник: Комсомольская правда

Государственная жилищная инспекция Самарской области по поручению губернатора ужесточила контроль за управляющими организациями. Из реестра лицензий исключены сведения обо всех многоквартирных домах, находившихся в управлении двух компаний.

«Решение принято вследствие совершения данными УК двух грубых нарушений лицензионных требований в течение года», — рассказали в инспекции.

До выбора новой управляющей компании или назначения временной организации текущие УК обязаны продолжать обслуживание домов. Местные администрации проведут открытый конкурс, если собственники сами не определятся со способом управления. В ведомстве подчеркнули, что исключение домов из реестра это важный шаг к повышению дисциплины на рынке коммунальных услуг.