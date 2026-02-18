История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. История в 2027 году станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В 2027 году уже будут изменения связаны с тем, что история будет превалирующим предметом при поступлении на гуманитарные направления», — сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Предложение по ЕГЭ было озвучено ректором МГИМО Анатолием Торкуновым в 2025 году на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период начнется 1 июня.