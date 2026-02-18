Ричмонд
На ЕГЭ стали чаще выбирать профильную математику

Число выбравших профильную математику на ЕГЭ-2026 увеличилось на 10 процентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В 2026 году профильную математику на ЕГЭ будут сдавать на 10% больше человек, чем в прошлом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Что касается математики профильной…10 процентов — рост выбравших по сравнению с прошлым годом, это в цифрах — 34 тысячи. Это очень важный показатель для системы», — сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Более 747 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен в 2026 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка 6 тысяч пунктов проведения экзаменов.