Водителей предупредили о снегопаде на автодороге М-4 в Ростовской области

Ветер и снег могут осложнить проезд по М-4 в Ростовской области до конца суток 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В течение суток 18 февраля снегопад может осложнить проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».

Водителей просять быть осторожными. Нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня местами по региону возможны небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом, днем по северу области прогнозируют снег. В отдельных территориях сохранится гололедица. Порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем на севере области ожидается в районе от −1 до −6, на юге — от 0 до +5, в крайних южных районах — до +8.

