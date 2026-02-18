Водителей предупредили о снегопаде на автодороге М-4 в Ростовской области

Ранее синоптики сообщили, что сегодня местами по региону возможны небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом, днем по северу области прогнозируют снег. В отдельных территориях сохранится гололедица. Порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем на севере области ожидается в районе от −1 до −6, на юге — от 0 до +5, в крайних южных районах — до +8.