Рособрнадзор не будет вводить новые подходы проверок для допуска к ЕГЭ

Рособрнадзор не будет вводить новые подходы проверок учеников для допуска к ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Рособрнадзор не собирается вводить новые подходы к проверке выпускников для допуска на ЕГЭ в 2026 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Нового ничего нет. Кроме ситуации с родителями. Родительский контроль у нас получит более оперативный механизм реагирования», — сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», отвечая на вопрос, будут ли на ЕГЭ-2026 введены новые подходы к проверке выпускников на пунктах приема экзаменов.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, основной период начнется 1 июня.