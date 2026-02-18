С улиц Калининграда убрали больше 2 тысяч незаконных рекламных конструкций

С улиц Калининграда за 2025 год убрали больше 2 тысяч незаконных рекламных конструкций. В мэрии отметили, что 1848 вывесок и всяких щитов собственники демонтировали добровольно, еще 212 конструкций ликвидировала подрядная организация. На оплату ее услуг израсходовано 757 тыс. рублей.