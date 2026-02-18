В Полоцке подростки могут получить по шесть лет тюрьмы за развлекательное видео

После этого компания дальше пошла гулять по городу. В это же время в милицию уже обратились из организации кикшеринга, получив из call-центра сообщение, что связь с одним из электросамокатов потеряна. Сотрудник сам проследовал по последнему зафиксированному навигатором маршруту, не нашел транспорт и обратился к правоохранителям.