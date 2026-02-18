Ричмонд
В Полоцке подростки могут получить по шесть лет тюрьмы за развлекательное видео

Подростки в Полоцке сняли себе видео на уголовную статью, развлекаясь.

Источник: Комсомольская правда

В Полоцке подростки сняли себе видео на уголовную статью, рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Инцидент произошел вечером 9 сентября 2025 года. В Полоцке четверо подростков, прогуливаясь по городу, увидели арендный электросамокат. Один из юношей покатался на нем с горки и оставил у моста. После этого двое 17-летних молодых людей затащили самокат на подвесной пешеходный мост, откуда, дойдя до середины, сбросили его в реку. Все свои действия, развлекаясь, фигуранты снимали на мобильный телефон.

После этого компания дальше пошла гулять по городу. В это же время в милицию уже обратились из организации кикшеринга, получив из call-центра сообщение, что связь с одним из электросамокатов потеряна. Сотрудник сам проследовал по последнему зафиксированному навигатором маршруту, не нашел транспорт и обратился к правоохранителям.

Однако фигурантов установили в рамках расследования другого уголовного дела — об угоне транспортного средства. На телефоне одного из обвиняемых нашли «развлекательное» видео со сбросом электросамоката с моста.

Задержанные фигуранты учатся в местном колледже. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности: один — за угон, второй — за угон и хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

Теперь подростков будут судить за злостное хулиганство (ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). Им грозит по 6 лет заключения.

