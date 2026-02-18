ОНПЗ помог создать новое арт-пространство в Омске

«Для нашего поселка арт-галерея стала уникальным местом — единственным учреждением культуры в округе, где можно интересно и с пользой провести время именно всей семьей, и детям, и родителям одновременно. Это именно то, о чем мы давно мечтали. Спасибо Омскому нефтеперерабатывающему заводу за помощь в воплощении проекта в жизнь», — отметила директор областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев.