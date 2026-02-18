ОНПЗ помог создать новое арт-пространство в Омске

Современное арт-пространство расположилось в корпусе «Светоч» областного центра культуры «Сибиряк» на месте пустующего зимнего сада. Проект победил в грантовом конкурсе «Газпром нефти» по программе «Родные города».
В студии проводятся мастер-классы по изобразительному искусству, творческие встречи и организуются выставки картин и фотографий омских авторов. Основными посетителями арт-площадки стали дети от 7 до 13 лет, семьи и пенсионеры. Инициатива дает омичам новые возможности для творческого развития и неформального общения вблизи от дома.
Поддержка завода позволила полностью преобразить пространство: провести ремонт, создать стильный интерьер и закупить расходные материалы для творчества. Новая галерея удобно расположена для жителей поселков Кордный, Чкаловский и прилегающих микрорайонов.
«Для нашего поселка арт-галерея стала уникальным местом — единственным учреждением культуры в округе, где можно интересно и с пользой провести время именно всей семьей, и детям, и родителям одновременно. Это именно то, о чем мы давно мечтали. Спасибо Омскому нефтеперерабатывающему заводу за помощь в воплощении проекта в жизнь», — отметила директор областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев.
Предприятие регулярно поддерживает социальные инициативы. Грантовый конкурс является ключевым инструментом поддержки инициатив местных сообществ.
«Омский НПЗ помог реализовать 12 проектов в сферах культуры, спорта, экологии и образования. Они не только приносят практическую пользу, но и объединяют активных горожан для обмена опытом, выступая источником вдохновения для новых идей», — прокомментировал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Программа социальных инвестиций «Родные города» направлена на улучшение жизни людей и устойчивое развитие регионов деятельности компании. С 2013 года на гранты «Газпром нефти» было реализовано более 1200 социальных проектов в различных областях, включая культуру, спорт, экологию и образование.