Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школы закрывают на карантин

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Очные занятия в школах России приостанавливают, если количество заболевших в них ОРВИ учеников достигает 20% и более, ограничения вводятся на одну неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета «Известия» писала, что как минимум в 20 российских регионах за последнюю неделю начали закрывать на карантин классы в школах и группы в детских садах. Причиной стали высокие темпы распространения ОРВИ. Ограничения вводят в том числе в Карелии, Удмуртии, Ненецком автономном округе, Крыму, Коми, Пермском и Забайкальском краях.
«Предусмотрено приостановление очного учебного процесса при суммарной заболеваемости учащихся острыми респираторными инфекциями 20% и более. Эта мера позволяет снизить активность циркуляции респираторных вирусов, что способствует снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Приостановление очной деятельности образовательных организаций проводится, как правило, на 1 неделю», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что Роспотребнадзор осуществляет мониторинг своевременного введения этой меры.
Ранее ведомство сообщало, что на седьмой неделе 2026 года, с 9 по 15 февраля, в Российской Федерации рост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 4,5%, зарегистрировано 775 тысяч случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню начала октября 2025 года.