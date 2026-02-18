Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях школы закрывают на карантин

Ранее газета «Известия» писала, что как минимум в 20 российских регионах за последнюю неделю начали закрывать на карантин классы в школах и группы в детских садах. Причиной стали высокие темпы распространения ОРВИ. Ограничения вводят в том числе в Карелии, Удмуртии, Ненецком автономном округе, Крыму, Коми, Пермском и Забайкальском краях.