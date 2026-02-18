В школе № 15 Иркутска для семиклассников провели урок мужества. Ученикам рассказали о помощи фронту и кибербезопасности. Участник специальной военной операции Сергей Пачерских показал подросткам передвижную экспозицию вещей: армейский паек, медицинскую укладку, маскировочную сеть, плащ-палатку, каску, бронежилет, окопную свечу, противогаз. Также дети посмотрели на образцы боеприпасов, напечатанных на 3Д-принтере.
— На передовой есть вещи поважнее пайков и боеприпасов — это весточки из дома. Когда нет никаких сил, именно в них находишь ту самую энергию, чтобы не сдаваться, — подчеркнул Сергей Пачерских.
Мужчина вдохновил ребят писать послания со словами благодарности и поддержки. Также школьникам объяснили, как важно быть бдительными в интернете, чтобы не стать жертвами тех, кто пытается втянуть их в противоправные действия.