В магазинах Петербурга продают сметану с кишечной палочкой

В Санкт-Петербурге проверили представленную в местных магазинах сметану. Оказалось, что сразу 74% торговых марок не соответствуют требованиям по безопасности и массовой доле жира.
Аналитики «Общественного контроля» закупили 12 образов сметаны накануне Масленицы. Только три образца прошли проверку. Специалисты в первую очередь оценивали стерильность (бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не допускаются в 0,001 г продукта). БГКП обнаружены в четырех марках сметаны, купленных в магазинах «Ашан», «Верный» и «О’КЕЙ».
Так, аналитики добавили в черный список сметану 30% ТМ «Любони» (ЗАО ПК «Корона», Новгородская обл.) из «Ашана». На продукт обратили внимание еще и потому, что он не соответствовал ГОСТу по количеству молочнокислых организмов.
В сметане 15% ТМ «Николин луг» (ООО «Кривское», Калужская обл.) также нашли БГКП из магазина «Верный». Специалисты отметили, что жирность этой сметаны оказалась 10,5% вместо 15%, заявленных на упаковке.
Самыми «грязными» с точки зрения микробиологической чистоты оказались два образца сметаны из гипермаркета «О’КЕЙ» — сметана 20% ТМ «Фермерская лавка дяди Лени» (ООО «Молочный Хуторок», Ленинградская обл.) и сметана 15% ТМ «Митек» (ООО «Молпром», Ленинградская обл.). К слову, «Общественный контроль» выявляет нарушения у этих компаний третий год подряд.
Также БГКП обнаружены в сметане 15% ТМ «Минская марка» (ОАО «Минский молочный завод № 1», Республика Беларусь, г. Минск), приобретенной в «О’КЕЕ», в сметане 20% ТМ «Хозяйство Васильевой А. В.» (ООО «Старорусское молоко», Новгородская обл.), приобретенной в магазине «Магнит». Одним из «лидеров» по количеству дрожжей оказалась сметана 20% ТМ «Васильково поле» (ООО «Никон», Московская обл.), приобретенная в магазине «Верный».
Полностью требованиям соответствовала сметана 15% ТМ «Пискаревская» (ООО «Пискаревский молзавод», г. Санкт-Петербург), сметана 15% ТМ «Приневское» (ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ») и сметана 20% ТМ «Зеленый берег» (АО «Племенной завод Красноозерное»). Об этом пишет «Петербургский дневник».