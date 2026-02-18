Стали известны российские вузы с самым высоким проходным баллом ЕГЭ

Всего в топ-16 вузов с очень высоким качеством приема (80+ баллов ЕГЭ) вошли семь технических университетов во главе с МФТИ и МИФИ, пять классических университетов, включая НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет, два медицинских и два социально-экономических вуза: МГИМО и ВАВТ.