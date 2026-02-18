Почти четверти сотрудников не хватает полиции Петербурга

Глава регионального ГУ МВД России добавил, что из городского бюджета на нужды управления в 2025 году выделили 1,4 миллиарда рублей. Их потратили на материально-техническое снабжение, транспорт и капитальный ремонт. На доплаты сотрудникам направили 630 миллионов рублей, но их получили полицейские, которые участвовали в охране общественного порядка. Размер выплат на одного составил 18 тысяч рублей. Учитывая, что этого может быть недостаточно, ведомство продолжит изыскивать деньги для финансового обеспечения подчиненных.