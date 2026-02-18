Фольклорист сказала, что белорусам обязательно нужно сделать на Масленицу с 16 по 22 февраля

Белорусский фольклорист рассказала, что нужно обязательно делать на Масленицу, пишет БелТА.
В Беларуси с 16 по 22 февраля длится Масленичная неделя, и ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде, морозах и снеге в этот период.
На Масленицу есть традиции, которые следует соблюсти обязательно. По словам профессора кафедры теоретического и белорусского литературоведения филологического факультета БГУ доктора филологических наук Ирины Казаковой, ранее Масленица как праздник относилась к началу весеннего аграрного календаря. Однако из-за Великого поста ее немного отодвинули к колядному зимнему циклу. Масленица привязана к дате Пасхи, но сохраняет сильную связь с народными обрядами и традициями.
Предки белорусов считали необходимым провести обряды на Масленицу, связанные с подготовкой к возрождению солнца. На этот праздник накрываются большие столы, так как, если быть щедрым и добрым, то и год пройдет хорошо. Главное блюдо — блины. Традиционные белорусские блины, в отличие от русских, тонкие и светлые, их подают с творогом, маслом, сметаной, вареньем, ягодами.
Очень важно сжечь масленичное чучело — богиню смерти Морану. Это считается жертвоприношением будущему плодородию. В костер часто можно выбросить и сжечь что-то сломанное, старое и ненужное, например, лоскут одежды больного человека.
В Беларуси Масленицу делят на узкую (до четверга) и широкую. С понедельника по среду можно заниматься определенной домашней работой: чистить, убирать, а уже с четверга — только веселиться, накрывать столы, печь блины и приглашать друзей.
Еще на Масленицу проводятся и некоторые уникальные региональные обряды. Например, «Похороны деда» из списка нематериального культурного наследия Беларуси все еще проводят на Витебщине. Обряд представляет собой имитацию похорон, имеющую глубокий сакральный смысл. Чучело в рубахе с усами и кудрявыми волосами кладут в гроб, его «оплакивают» женщины, нахваливая чучело как хозяина, который все же любил гулять и часто менял женщин. Оплакав «деда», гроб выносят за деревню и закапывают в снегу, а в некоторых местах сжигают, развеивая потом пепел по полям для хорошего урожая.
Считается, что на Масленицу ни в коем случае нельзя грустить, так как уныние может навлечь неприятности. Много сосулек в масленичные дни сулит будущий хороший урожай, а снег в первый день Масленицы — денежный год.
Еще, напомним, что белорусские католики отмечают Пепельную среду 18 февраля.