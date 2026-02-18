Фольклорист сказала, что белорусам обязательно нужно сделать на Масленицу с 16 по 22 февраля

Еще на Масленицу проводятся и некоторые уникальные региональные обряды. Например, «Похороны деда» из списка нематериального культурного наследия Беларуси все еще проводят на Витебщине. Обряд представляет собой имитацию похорон, имеющую глубокий сакральный смысл. Чучело в рубахе с усами и кудрявыми волосами кладут в гроб, его «оплакивают» женщины, нахваливая чучело как хозяина, который все же любил гулять и часто менял женщин. Оплакав «деда», гроб выносят за деревню и закапывают в снегу, а в некоторых местах сжигают, развеивая потом пепел по полям для хорошего урожая.