Масленицу в Петербурге отметят блинами по рецепту Арины Родионовны

Огромное обрядовое чучело, согласно традиции, которой более 200 лет, установят в ЦПКиО на Масляном лугу. Однако в этом году ожидается новинка: как пояснила Алиса Нагорская, замдиректора парка, поскольку на прошлую Масленицу в парк пришло более 40 тысяч посетителей и, ясное дело, в этом году гостей меньше не будет, то решили установить еще два чучела — на Потешной поляне и на площадке у 3-го Елагинского моста. Причем на Потешную поляну особенно приглашают семьи с детьми: там ожидается программа, ориентированная на детскую аудиторию.