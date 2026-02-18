Масленицу в Петербурге отметят блинами по рецепту Арины Родионовны

Огромное обрядовое чучело, согласно традиции, которой более 200 лет, установят в ЦПКиО на Масляном лугу. Однако в этом году ожидается новинка: как пояснила Алиса Нагорская, замдиректора парка, поскольку на прошлую Масленицу в парк пришло более 40 тысяч посетителей и, ясное дело, в этом году гостей меньше не будет, то решили установить еще два чучела — на Потешной поляне и на площадке у 3-го Елагинского моста. Причем на Потешную поляну особенно приглашают семьи с детьми: там ожидается программа, ориентированная на детскую аудиторию.
Большая программа ожидается в Петропавловской крепости. И тоже 21 и 22 февраля. Кстати, на территории Петропавловки уже установлено 20 скульптур из соломы и сена, изображающих персонажей русских сказок и былин. В программе костюмированное шествие, которое возглавит гигантская фигура «сударыни Масленицы», выступления творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные игры и прочие активности. Интересно, что среди посетителей будет бродить некий «тайный сударь», который станет отмечать гостей, одетых во что-то празднично-тематическое, и дарить им подарки. На Петропавловке чучело жечь не будут, а кульминацией праздника станет светопиротехническое шоу.
Здесь же можно будет отведать не только традиционное масленичное угощение — блины, но и попробовать гигантский блинный пирог, который будут выпекать всю ночь. Его вес — 700 килограммов, и рассчитан он на пять тысяч гостей.
Софья Дидковская, научный сотрудник Российского этнографического музея, напомнила: хотя сожжение чучела и символизирует уход зимы и вступление в свои права весны, далеко не во всех российских губерниях его и правда сжигали. Где-то разрывали на части, где-то растаскивали. А масленичные блины традиционно символизируют солнце и приход тепла. Кстати, раньше в программу Масленицы в ряде регионов обязательно входили кулачные бои, строительство снежной крепости. И тещины вечерки (пятница) с золовкиными посиделками (суббота).
Кстати
Масленицу широко отметят и в Ленинградской области. На территории 23 музеев, расположенных в разных районах региона, пройдут сотни мероприятий, связанных с Масленицей. Причем у каждого музея свои подходы.
В числе мероприятий: метание веников, скачки на кочерге, снова — блины от Арины Родионовны, кручение бревен, рукопашный бой и очень современный вариант — квизы.