Городские власти планируют ликвидировать мазутные озера в Самаре

Из городского бюджета на реализацию программы планируется направить 98,2 млн рублей: 22 млн рублей в 2026 году, 28,2 млн рублей в 2027 году и 48 млн рублей в 2028 году. Предполагается, что остальные средства будут выделены из областного и федерального бюджетов, пишет Самарская газета.