Городские власти планируют ликвидировать мазутные озера в Самаре

Общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд рублей по сводному сметному расчету в ценах IV квартала 2025 года.

Источник: НИА Самара

Соответствующий проект муниципальной экологической программы опубликован 17 февраля. На решение экологической проблемы необходимо 564,4 млн рублей в первый год (2026), 961,5 млн рублей во второй год (2027) и 1,04 млрд рублей в третий год (2028).

Из городского бюджета на реализацию программы планируется направить 98,2 млн рублей: 22 млн рублей в 2026 году, 28,2 млн рублей в 2027 году и 48 млн рублей в 2028 году. Предполагается, что остальные средства будут выделены из областного и федерального бюджетов, пишет Самарская газета.