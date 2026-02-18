Ричмонд
Строители-варяги похитили у омского предприятия 16 млн рублей и получили срок

Деньги были похищены во время проведения ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский райсуд Омска вынес приговор двум руководителям строительной фирмы из Ярославля. У строителей-варягов был заключен контракт на проведение ремонтных работ с одним из омских предприятий. По версии следствия, строители обманули заказчика, похитив часть денег.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, по обвинению в мошенничестве в суде предстали начальник участка и заместитель директора стройфирмы. По версии следствия, при ремонте производственного корпуса они заменили огнеупорную краску на более дешевую. Подмена принесла подельникам 16 млн дохода.

Свою вину подсудимые признали частично, и частично же возместили ущерб — выплатили заказчику ремонтных работ 4,9 млн рублей.

Суд признал их вину полностью, назначив каждому реальное лишение свободы. По приговору суда начальник участка проведет в колонии общего режима 3 года 6 месяцев, а заместитель директора строительной организации — 2 года 6 месяцев.

Также им предстоит в полном объеме компенсировать ущерб. На имущество обвиняемых стоимостью более 13 млн наложен арест.

