Строители-варяги похитили у омского предприятия 16 млн рублей и получили срок

Как сообщили в прокуратуре Омской области, по обвинению в мошенничестве в суде предстали начальник участка и заместитель директора стройфирмы. По версии следствия, при ремонте производственного корпуса они заменили огнеупорную краску на более дешевую. Подмена принесла подельникам 16 млн дохода.