Почти 5 тысяч крыш петербургских зданий очистят перед приближением циклона

«Собственникам частных нежилых зданий также необходимо обеспечить надлежащее состояние кровель и не допускать образования наледи», — отметили в организации.
Специалисты ГАТИ проверят отчеты органов власти и примут меры по замечаниям. Выполнение требований будет контролироваться автоматическими комплексами фиксации с искусственным интеллектом.
При обнаружении сосулек инспекция выписывает штраф в размере 100 тыс. рублей. С начала 2026 года было вынесено более 250 постановлений за наледь на кровлях на общую сумму свыше 22 млн рублей.