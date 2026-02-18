В Ростовской области выявили нарушение правил использования пестицидов

В Егорлыкском районе Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на нарушении при использовании пестицидов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
По информации надзорного ведомства, предприниматель обрабатывал подсолнечник химикатами, предназначенными для пшеницы, рапса, свеклы и гороха. Это заметили при проверке данных в системе «Сатурн».
По факту недочета вынесли предостережение с требованием строго соблюдать установленные требования.
