В Ростовской области выявили нарушение правил использования пестицидов

На Дону предприниматель перепутал пенстицид при обработке подсолнечника.

Источник: Комсомольская правда

В Егорлыкском районе Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на нарушении при использовании пестицидов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

По информации надзорного ведомства, предприниматель обрабатывал подсолнечник химикатами, предназначенными для пшеницы, рапса, свеклы и гороха. Это заметили при проверке данных в системе «Сатурн».

По факту недочета вынесли предостережение с требованием строго соблюдать установленные требования.

