Тренер омского «Авангарда» рассказал об успехах дочери в американском хоккее

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше в ответ на вопрос журналистов рассказал о том, как съездил в США на хоккейные матчи своей дочери в составе команды Йельского университета 6−7 февраля. Ранее мы анонсировали его поездку, ее он оговаривал с руководством клуба, из-за этого без него «ястребы» сыграли дома матч с «Автомобилистом».
Вопрос был задан 15 февраля после игры омского клуба с «Трактором».
"Поездка прошла очень хорошо, дочь оканчивает Йель, и когда я там находился, в активе ее команды была 14-матчевая победная серия. Команда сейчас очень хорошо идет, находится на первом месте в таблице своего чемпионата. Плей-офф там уже близко. На самом деле одно удовольствие наблюдать, как играет и дочь, и в целом ее команда.
Если говорить конкретно о моей дочери, то она играет очень успешно, выходит в первой спецбригаде большинства и меньшинства, первая во всей лиге по проценту выигранных вбрасываний. Она хороший игрок, успешно действующий и в обороне, и в нападении", — сообщил наставник.
Буше добавил: у него всплывают очень трогательные чувства при просмотре игр с участием наследницы, так как хоккеем она занимается с трех лет, и когда ребенок был маленьким, то спрашивал, почему все приходят смотреть на игры мальчишек, а игры девочек по сути не вызывают интереса. Сейчас же это уже не так, в Америке даже был недавно рекорд, когда на игру женских команд пришла 21 тысяча болельщиков. Также на игры женской команды в Монреале регулярно приходит большое количество зрителей, по 10−12 тысяч.
При этом девушки-хоккеистки выкладываются не меньше, чем любые парни, это можно сказать в целом про женский хоккей в Америке. Его уровень растет и растет, этот хоккей набирает обороты, отметил тренер.
