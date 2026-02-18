Очереди из фур сохраняются на границе Беларуси с Польшей и Литвой

По данным на 12:00, самая большая очередь образовалась в пункте пропуска «Бенякони», где 180 фур ожидают возможности въехать на территорию Литвы.
Как проинформировали в ГПК, за прошедшие сутки контролирующие службы этого погранперехода оформили всего 30% большегрузов от нормы. Согласно нормам, пропуск должен был составить 250 машин за сутки, а было пропущено всего 76.
«Меньше всего транспорта пропустили сотрудники “Каменного Лога” — только 15% грузовиков», — говорится в сообщении пограничного комитета.
Нормами предусмотрен пропуск 500 большегрузов за сутки, а было оформлено и пропущено на литовскую территорию только 75 машин.
В настоящее время в ПП «Каменный Лог» в очереди находится 130 фур.
Небольшое скопление грузового транспорта наблюдается и на белорусско-польской границе: въезда в Польшу перед погранпереходом «Козловичи» ожидают 40 фур.
По данным Госпогранкомитета, сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 55% транспорта — это 658 фур из 1200 предусмотренных нормой пропуска.
На границе Беларуси с Латвией скопления большегрузов не наблюдается.
Что касается очередей из легкового транспорта и пассажирских автобусов, то их нет ни на одном направлении.