В России назвали самые популярные направления в вузах

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ продолжают все чаще выбирать инженерные и IT-направления в вузах страны, следует из результатов мониторинга НИУ ВШЭ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«В 2025 году продолжился переход спроса сильных абитуриентов с программ социально-гуманитарного цикла на инженерные и IT-направления», — говорится в сообщении.
Согласно результатам мониторинга, качество приема растет по всем инженерным направлениям и падает по гуманитарным и социально-экономическим.
«В 2025 году лидером качества приема по стране стала “Ядерные физика и технологии”, оттеснив прежнего лидера — “Востоковедение” — на второе место. Третье место занимает “Физика”, четвертое — “Математика”, — отметили в вузе.
Кроме того, в группу направлений с высоким качеством приема (70+ баллов ЕГЭ) из технических направлений вошли «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Информатика и вычислительная техника» и «Архитектура и градостроительство».
НИУ ВШЭ реализует мониторинг качества приема в российские вузы с 2010 года. В 2025 году в мониторинг вошли 815 вузов, включая 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственный. Для анализа были собраны данные о списках зачисленных, результатах ЕГЭ, направлениях подготовки, стоимости обучения.