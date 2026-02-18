Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сугробы в Москве могут увеличиться до 89 сантиметров за сутки

Высота снежного покрова в Москве может увеличиться к утру пятницы до 89 см.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве может увеличиться к утру пятницы с нынешних 55 до 89 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки с четверга на пятницу в Москве выпадет более 50% февральской нормы осадков.

«Высота снежного покрова фактически: ВДНХ — 43 сантиметров, прогноз на утро 20 февраля — 77 сантиметров, Балчуг — 51 сантиметр, прогноз — 85 сантиметров, Тушино — 52 сантиметров, прогноз — 86 сантиметров, МГУ — 55 сантиметров, прогноз — 89 сантиметров», — рассказал Тишковец.