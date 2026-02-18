Белорусы могут получить штрафы до 22 500 рублей — вот за что

В период с 16 февраля по 14 августа 2026 года в стране запрещено разрушать птичьи гнезда. В обозначенный период нельзя удалять деревья, на которых находятся гнезда птиц. За все указанное белорусы могут попасть под административную ответственность по статье 16.23 Кодекса об административных правонарушениях. Так, в отношении физлица предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (в феврале 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).