Белорусы могут получить штрафы до 22 500 рублей — вот за что. Подробности сообщает Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В период с 16 февраля по 14 августа 2026 года в стране запрещено разрушать птичьи гнезда. В обозначенный период нельзя удалять деревья, на которых находятся гнезда птиц. За все указанное белорусы могут попасть под административную ответственность по статье 16.23 Кодекса об административных правонарушениях. Так, в отношении физлица предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (в феврале 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
В отношении индивидуального предпринимателя штраф окажется в размере от 10 до 100 базовых величин, или от 450 до 4500 рублей. Штраф для юрлица — от 20 до 500 базовых величин, от 900 до 22 500 рублей.
