Белорусы могут получить штрафы до 22 500 рублей — вот за что

Белорусов предупредили о крупных штрафах по 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы могут получить штрафы до 22 500 рублей — вот за что. Подробности сообщает Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В период с 16 февраля по 14 августа 2026 года в стране запрещено разрушать птичьи гнезда. В обозначенный период нельзя удалять деревья, на которых находятся гнезда птиц. За все указанное белорусы могут попасть под административную ответственность по статье 16.23 Кодекса об административных правонарушениях. Так, в отношении физлица предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (в феврале 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).

В отношении индивидуального предпринимателя штраф окажется в размере от 10 до 100 базовых величин, или от 450 до 4500 рублей. Штраф для юрлица — от 20 до 500 базовых величин, от 900 до 22 500 рублей.

Тем временем белорусы могут получить «письма счастья» за мусор в лесу — вот о чем речь.

Ранее Нацбанк назвал необычный для белорусов способ получить зарплату или кредит.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «позорищем», что Беларусь ввозит свинину из России.

