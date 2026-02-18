Ричмонд
Причудливые наплывы льда снял житель Черняховска на Анграпе (фото)

Река всю зиму дарит новые сюжеты.

Источник: Юрий Таркин

Фотограф из Черняховска Юрий Таркин снял на Анграпе причудливые ледяные наплывы. Серию снимков он опубликовал у себя в паблике во вторник, 17 февраля.

Для Анграпы характерен неустойчивый ледостав с образованием полыней, поэтому даже сейчас, когда множество водоёмов замёрзли, там кипит жизнь: кормятся птицы, выходят на берег животные. Но новую подборку автор посвятил «ледяным творениям малой реки». Поражает не только их необычная форма, но и чистота и прозрачность, которые удаётся передать во всей красоте благодаря профессиональному оборудованию.

Год назад в это же время фотограф немного грустил о том, что на востоке области почти не было снега — зато запечатлел брачные танцы журавлей. Сейчас же о весне напоминают только эти кадры.

Юрий ведёт наблюдения за жизнью реки постоянно — в его объектив попадали и пирующие утки, и нахохлившаяся цапля, и даже выдра.