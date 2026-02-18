Впервые за шесть лет из Забайкалья в Маньчжурию можно будет добраться на поезде

— Дорога от Забайкальска до Маньчжурии займет всего 25 минут, ведь расстояние между городами — около 15 километров. Отправиться в Китай можно будет два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Из Забайкальска поезд будет отходить в 11:35 по местному времени, а из Маньчжурии в 14:00, — уточняется в сообщении.