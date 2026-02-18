Впервые за шесть лет из Забайкалья в Маньчжурию можно будет добраться на поезде

Впервые за шесть лет из Забайкалья в Маньчжурию можно добраться на поезде. Он начнет курсировать с марта 2026 года. Прямой беспересадочный вагон из Читы будет ездить в составе поезда Иркутск-Забайкальск. Отправление из областного центра — 6 марта, а из Читы — 7 марта. Как сообщает Заб.ру, на границе будет пересадка на международный поезд Забайкальск-Маньчжурия, который отправится 8 марта.
— Дорога от Забайкальска до Маньчжурии займет всего 25 минут, ведь расстояние между городами — около 15 километров. Отправиться в Китай можно будет два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Из Забайкальска поезд будет отходить в 11:35 по местному времени, а из Маньчжурии в 14:00, — уточняется в сообщении.
До февраля 2020 года железнодорожное сообщение с Китаем работало активно. Поезда ходили по направлениям Пекин-Москва, Чита-Забайкальск-Пекин и другим маршрутам. До пандемии Маньчжурия пользовалась популярностью у жителей Восточной Сибири и Забайкалья для шопинга и отдыха.