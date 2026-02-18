В России создали программу для расчетов огнестойкости дерева

ТОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали алгоритм, который поможет строителям точнее рассчитывать огнестойкость дерева. Программа бесконтактно оценивает глубину обугливания дерева во время пожара, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Раньше обугливание оценивали только после пожаров визуально или механически. Новый алгоритм собирает данные без контакта и точно их интерпретирует. Разработка использует тепловизор и программу Altair: оператор задает область, а алгоритм по кадрам анализирует, как меняется обугливание образца.
«Ученые механико-математического факультета ТГУ разработали алгоритм, позволяющий бесконтактно и с высокой точностью оценивать глубину обугливания древесных конструкций при пожаре. Роспатент зарегистрировал программу для ЭВМ CharDepth. Она автоматически обрабатывает данные инфракрасной съемки и переводит их в объективные показатели повреждения материалов», — сказано в сообщении.
Ученые исследуют не только последствия пожара, но и физику процесса: как горящие и тлеющие частицы, разлетающиеся от фронта природного пожара, поджигают здания и сооружения. Их данные помогут лучше тестировать материалы на пожарную безопасность. Понимание того, как горящие и тлеющие частицы разной формы и размера взаимодействуют с древесиной, необходимо для прогноза огнестойкости зданий. Разработка ученых поможет строителям точнее рассчитывать огнестойкость дерева.
«Мы сосредоточились на исследовании влияния горящих и тлеющих частиц, которые образуются в результате крупномасштабных пожаров. Изучаем, как при этом ведут себя различные конструкции из материалов на основе древесины вследствие внешнего теплового воздействия. Разработанная программа — это алгоритм обработки и интерпретации данных, который позволяет судить о том, насколько материал обуглился» — рассказал доцент кафедры физической и вычислительной механики, заведующий лабораторией моделирования и прогноза катастроф ММФ ТГУ, кандидат физико-математических наук Денис Касымов.
Далее исследователи планируют изучить, как увеличенная теплопроводность обработанной древесины влияет на устойчивость конструкций к горящим частицам. Результаты помогут создавать новые методы сертификации и пожарного контроля, позволяющие прогнозировать возгорание еще на этапе проектирования. Исследование поддержано грантом РНФ, разработка ЭВМ «CharDepth» запатентована.