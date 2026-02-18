В России создали программу для расчетов огнестойкости дерева

Ученые исследуют не только последствия пожара, но и физику процесса: как горящие и тлеющие частицы, разлетающиеся от фронта природного пожара, поджигают здания и сооружения. Их данные помогут лучше тестировать материалы на пожарную безопасность. Понимание того, как горящие и тлеющие частицы разной формы и размера взаимодействуют с древесиной, необходимо для прогноза огнестойкости зданий. Разработка ученых поможет строителям точнее рассчитывать огнестойкость дерева.