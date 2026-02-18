Учредитель агрофирмы пытался оспорить миллиардный штраф за уничтожение ценных земель в Сочи

В Четвертом кассационном суде состоялось рассмотрение жалобы одного из учредителей агрофирмы из Сочи, на землях которой были построены жилые комплексы. Ответчик пытался оспорить многомиллиардный штраф за экологический вред, нанесенный почвам бывшего совхоза «Чкаловский».
Совхоз «Чкаловский» в советское время был крупнейшим сельскохозяйственным предприятием края. Он круглогодично снабжал курорт овощами и фруктами. А на землях, о которых шла речь в иске, находился Адлерский государственный сортоиспытательный участок. Здесь выращивали цитрусовые и субтропические культуры.
В 90-е годы совхоз был реорганизован в АОЗТ «Кудепста», позже он преобразовался в ОАО «Агрофирма “Кудепста”. “В 2003 году контроль над агрофирмой перешёл к группе лиц, которые при неправомерном содействии органов местного самоуправления вывели особо ценные угодья из сельскохозяйственного оборота, разделили их на участки и переоформили право бессрочной аренды на аффилированные компании, такие как ООО “Монолит”, ООО “СЗ “Громитус” и ООО “СЗ “Рафстрой”. На ценных плодородных землях было построено четыре жилых комплекса”, — рассказали в пресс-службе Четвертого кассационного суда.
При этом агрофирму признали банкротом, а решение о бессрочной передаче ей земельного участка в 40 гектаров — недействительным.
С иском о возврате особо ценных земель в государственный оборот выступила Генпрокуратура. Дело рассматривалось в Горячеключевском суде. Суд иск удовлетворил и обязал ответчиков возместить государству ущерб в размере 4 млрд рублей и экологический ущерб в размере около 2 млрд рублей.
Один из ответчиков решил это решение оспорить. Но постановление суда первой инстанции подтвердила кассация.
Ранее «Югополис» сообщал, что Генпрокуратура России начала процедуру судебного изъятия крупного пакета активов влиятельного сочинского бизнесмена Вигена Саркисяна. Стоимость заявленного имущества оценивается примерно в 6,1 миллиарда рублей. Эта сумма была определена как компенсация материального вреда, нанесённого бюджету незаконным использованием сельскохозяйственных территорий совхоза «Чкаловский» в Адлерском районе Сочи.