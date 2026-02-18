Учредитель агрофирмы пытался оспорить миллиардный штраф за уничтожение ценных земель в Сочи

В 90-е годы совхоз был реорганизован в АОЗТ «Кудепста», позже он преобразовался в ОАО «Агрофирма “Кудепста”. “В 2003 году контроль над агрофирмой перешёл к группе лиц, которые при неправомерном содействии органов местного самоуправления вывели особо ценные угодья из сельскохозяйственного оборота, разделили их на участки и переоформили право бессрочной аренды на аффилированные компании, такие как ООО “Монолит”, ООО “СЗ “Громитус” и ООО “СЗ “Рафстрой”. На ценных плодородных землях было построено четыре жилых комплекса”, — рассказали в пресс-службе Четвертого кассационного суда.