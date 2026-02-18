Белорусский врач сказала, как правильно принимать таблетки при головной боли

По ее словам, медики советуют пациентам оценить свое состояние через два часа после приема таблетки. Если боль ушла, значит больше принимать ничего не надо, если препарат сработал недостаточно эффективно, то прием лекарственного средства можно повторить, для того, чтобы усилить действие. Это может быть тот же препарат, либо комбинация — к триптану добавить нестероидный противовоспалительный препарат.