Белорусский врач сказала, как правильно принимать таблетки при головной боли

Врачи рекомендуют пациентам принимать таблетки для купирования приступа мигрени в начале приступа, а не через час и еще больший промежуток времени. Об этом в программе «PRO Здоровье» на YouTube-канале «СБ ТВ» сказала главный научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, доктор медицинских наук Ирина Марьенко.
По ее словам, эта рекомендация связана с тем, что во время приступа мигрени моторика желудочно-кишечного тракта замедляется, и за счет этого менее эффективно действуют лекарственные препараты.
«Если головная боль сопровождается аурой, то в момент самой ауры мы не рекомендуем принимать таблетку, сделать это лучше сразу после ее завершения», — подчеркнула Ирина Марьенко.
Медик отметила, что пациентов, страдающих мигренью, врачи консультируют о приеме правильных лекарственных препаратов.
«Если приступ не тяжелый, то на первый план выходят нестероидные противовоспалительные средства, но в хороших дозировках. Если приступ тяжелый, то здесь уже приходят препараты другого класса, специфичные для мигрени, это триптаны», — подчеркнула Ирина Марьенко.
По ее словам, медики советуют пациентам оценить свое состояние через два часа после приема таблетки. Если боль ушла, значит больше принимать ничего не надо, если препарат сработал недостаточно эффективно, то прием лекарственного средства можно повторить, для того, чтобы усилить действие. Это может быть тот же препарат, либо комбинация — к триптану добавить нестероидный противовоспалительный препарат.
Эффективным лечение считается тогда, когда из четырех приступов мигрени одним и тем же лекарственным препаратом либо несколькими по схеме удалось купировать три.
Ирина Марьенко привела статистику, которая показывает, что мигрень характерна для людей, которые высоко образованы, которые очень требовательны к себе, перфекционисты, которые болеют за свое дело.
Кстати, невролог назвала «красные флаги» при головной боли, которые должны насторожить пациента и врача.
Кроме того, белорусский врач сказала, кому надо обязательно перекусить перед сном, чтобы избежать головной боли: «Съесть на ночь зефир, фрукт, кто что любит».
Мы писали, что под Могилевом спасатели на носилках вынесли с поля двух женщин, решивших погулять ночью: «Госпитализирована в тяжелом состоянии с обморожениями рук и ног».