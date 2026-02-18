Борьба с курением: вейп-сканеры в школе, новые правила по никотиновым пакетикам и уголовное наказание за продажу несовершеннолетним

Греция также ввела новые правила по никотиновым пакетикам, в особенности в том, что касается максимального содержания никотина в этом изделии. Аналогичные меры были приняты и в других странах ЕС. Дания и Финляндия обновили законодательство, установив четкие правила по количеству пакетиков в коробке (не более 20), а также требования по весу, размеру и максимальному содержанию никотина. В то же время Латвия и Чехия недавно установили минимальный возраст для продажи никотиновых пакетиков.