Борьба с курением: вейп-сканеры в школе, новые правила по никотиновым пакетикам и уголовное наказание за продажу несовершеннолетним

Например, в Греции продажа табачных изделий несовершеннолетним влечет за собой уголовную ответственность, а в Литве в некоторых школах устанавливают детекторы для обнаружения электронных сигарет. Несколько стран также ввели правила по никотиновым пакетикам — относительно новому продукту на европейских рынках.
Эти меры принимаются на фоне роста популярности электронных сигарет среди молодежи. По данным ВОЗ, 14,3% подростков в возрасте от 13 до 15 лет в странах Европейского союза заявляют, что используют электронные сигареты — это самый высокий показатель во всем мире.
В Литве, например, в нескольких школах установлены детекторы, которые распознают курение по изменениям температуры, влажности и содержанию углекислого газа в воздухе, а также по веществам, которые выделяются электронными и обычными сигаретами. Эти системы выполняют двойную функцию: предотвращение курения и повышение пожарной безопасности. Детекторы работают как мини-компьютеры: при обнаружении нарушения система автоматически отправляет оповещения на телефоны ответственных сотрудников школы. Обычно их устанавливают в туалетах, раздевалках, душевых и зонах отдыха, где риск наиболее велик.
А в Греции продажа табачных изделий несовершеннолетним приведет к уголовным последствиям. Взрослые больше не смогут отправлять своих детей за сигаретами, что является распространенной практикой в этой стране.
«Чтобы продать пачку сигарет, работник киоска обязан проверить удостоверение личности и убедиться, что покупатель является совершеннолетним. В противном случае им грозит уголовная ответственность», — заявил министр здравоохранения Адонис Георгиадес.
Греция также ввела новые правила по никотиновым пакетикам, в особенности в том, что касается максимального содержания никотина в этом изделии. Аналогичные меры были приняты и в других странах ЕС. Дания и Финляндия обновили законодательство, установив четкие правила по количеству пакетиков в коробке (не более 20), а также требования по весу, размеру и максимальному содержанию никотина. В то же время Латвия и Чехия недавно установили минимальный возраст для продажи никотиновых пакетиков.
Никотиновые пакетики — это изделия, в которых не содержится табак, но есть никотин. Они употребляются перорально и не предполагают курения или парения. Они появились в Швеции, где существует давняя традиция использования оральных никотиновых продуктов, таких как снюс — разновидность орального табака. Эта практика привела к появлению современной версии — никотиновых пакетиков без табака, изначально разработанных шведскими компаниями. В Швеции самый низкий уровень курения среди всех стран ЕС, именно потому, что многие курильщики перешли на оральные альтернативы.