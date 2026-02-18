Ричмонд
«Известия»: в России начнутся испытания стратосферного дрона — аналога Starlink

Российский стратосферный дрон «Аргус» начнет первые полеты в марте. БПЛА сможет неделями летать на высоте до 24 км, обеспечивая интернет и связь войскам. Эксперты называют его аналогом Starlink и эффективным средством РЭБ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: АО «Стратолинк»

Российские инженеры готовятся к началу летных испытаний нового стратосферного беспилотника «Аргус». Аппарат потенциально способен обеспечить войска высокоскоростным интернетом и связью, выступив аналогом Starlink, а также выполнять функции радиоэлектронной борьбы. Тестовые полеты уменьшенной версии дрона запланированы на март, сообщает газета «Известия».

По данным издания, беспилотник сможет находиться в воздухе практически неограниченное время, используя солнечную энергию. Рабочая высота аппарата составит от 15 до 24 км, что делает его недосягаемым для ПЗРК и легкого ПВО. Для уничтожения «Аргуса» противнику придется использовать дорогостоящие тяжелые системы вроде Patriot или С-300, что экономически невыгодно.

Среди ключевых возможностей нового БПЛА разработчики выделяют обеспечение высокоскоростной связью и интернетом. Он способен передавать видео в высоком разрешении, управлять фронтовыми коммуникациями и другими дронами. Кроме того, «Аргус» может эффективно применяться в радиоэлектронной борьбе для глушения навигации и сигналов противника сверху. Также беспилотник сможет вести непрерывный мониторинг поверхности в реальном времени.

В марте начнутся испытания уменьшенной модели с размахом крыльев 7 метров для проверки аэродинамики и систем управления. В случае успеха компания-разработчик приступит к созданию полноразмерной версии с размахом крыльев 40 метров.

Специалисты отмечают, что создание альтернативных каналов связи для армии сейчас критически важно. Однако проект сталкивается с серьезными техническими вызовами. Главные проблемы — экстремальные погодные условия в стратосфере и необходимость в мощных, но легких аккумуляторах для работы аппарата ночью.

