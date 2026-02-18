9,9 млрд рублей потратят на обновление дорог в Ростовской области

В 2026 году в Ростовской области должны реконструировать и отремонтировать 235 объектов дорожной сети, и это позволит обновить более 450 км дорог. Работы планируются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
На выполнение регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» собираются потратить 9,9 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей поступят из федерального бюджета.
— Приоритетными стали те участки, которые обеспечивают транспортную доступность социально значимых учреждений, — подчеркнула Алена Беликова.
В частности, в первую очередь в регионе намерены привести в порядок семь дорог к медорганизациям в Аксайском, Неклиновском и Усть-Донецком районах, а также в Новочеркасске и Шахтах.
Кроме того, к нормативу планируют привести 41 дорогу к образовательным учреждениям, включая школьные маршруты в Батайске, городе Гуково и Новочеркасске. Не оставят без внимания и туристические маршруты, в этом сегменте намерены обновить девять дорог в Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах.
— В рамках общего плана предусмотрена реализация 115 объектов регионального значения и 120 объектов местного значения. Средства нацпроекта обеспечат комплексное улучшение дорог Ростовской области, — добавила Алена Беликова.
