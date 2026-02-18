9,9 млрд рублей потратят на обновление дорог в Ростовской области

Кроме того, к нормативу планируют привести 41 дорогу к образовательным учреждениям, включая школьные маршруты в Батайске, городе Гуково и Новочеркасске. Не оставят без внимания и туристические маршруты, в этом сегменте намерены обновить девять дорог в Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах.