В России разработали ИИ-алгоритм для анализа сложных нефтеносных пород

Как отмечают профессор Коротеев и его коллеги, значительная часть запасов нефти в России и в мире в целом заточена в сланцах и других сложно устроенных породах, которые обладают неоднородным составом и требуют особых подходов к изучению. Эта неоднородность заставляет геологов проводить множество точечных замеров на скважинах и дорогостоящих лабораторных анализов образцов, что замедляет и усложняет освоение подобных отложений нефти.