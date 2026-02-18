Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы

Как ранее отмечал в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, ключевая задача инициативы состоит в том, чтобы создать такие условия и сформировать общественное сознание, при которых само намерение уклониться от защиты Родины будет восприниматься как социально неприемлемое.