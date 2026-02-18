Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества.
Проектом предлагается расширить перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе «предупреждением и пресечением уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействием искажению исторической правды».
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.
Как ранее отмечал в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, ключевая задача инициативы состоит в том, чтобы создать такие условия и сформировать общественное сознание, при которых само намерение уклониться от защиты Родины будет восприниматься как социально неприемлемое.