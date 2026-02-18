Ричмонд
Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных

Голикова: продолжительность больничных у работающих к 2030 году снизится на 15%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Общая продолжительность больничных у работающих россиян к 2030 году должна снизиться на 15% — к уровню 2023 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Суммарная продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, связанной с заболеваниями, к 2030 году должна снизится на 15% — к уровню 2023 года», — сказала Голикова в видеообращении на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».

Ранее в Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году. Для работающих граждан в России за один день она составит 6 827 рублей.

