Голикова рассказала о снижении общей продолжительности больничных

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Общая продолжительность больничных у работающих россиян к 2030 году должна снизиться на 15% — к уровню 2023 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Суммарная продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, связанной с заболеваниями, к 2030 году должна снизится на 15% — к уровню 2023 года», — сказала Голикова в видеообращении на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти».
Ранее в Госдуме назвали максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году. Для работающих граждан в России за один день она составит 6 827 рублей.