СоюзМаш передал современную технику бойцам донского батальона «Цимла»

В Ростове состоялась очередная передача гуманитарной помощи в рамках всероссийской акции Союза машиностроителей России #ВсегдаРядом. Поддержку получил Донской казачий разведывательно-штурмовой батальон «Цимла» имени генерала Д. И. Рябышева.
Груз, сформированный по поручению главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, передали председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, губернатор Ростовской области, вице-президент СоюзМаша Юрий Слюсарь. Модерировала передачу председатель Ростовской-на-Дону городской Думы, заместитель председателя Ростовского отделения СоюзМаша России Лидия Новосельцева. Общая стоимость оборудования превысила 5,3 миллиона рублей.
Лидия Новосельцева подчеркнула стратегическую важность переданного имущества.
— Мы уверены, что все вместе помощью приблизим нашу общую победу. И, конечно же, поздравляем всех наших защитников, которые находятся сейчас на передовой с наступающим праздником, с Днем Защитника Отечества, — сказала она.
Владимир Гутенев, выступая по видеосвязи, в свою очередь, отметил системный характер поддержки:
— По поручению Сергея Викторовича мы продолжаем системную работу по поддержке подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Для Союза машиностроителей России важно оперативно реагировать на запросы бойцов и обеспечивать их необходимым оборудованием. Мы были и остаемся рядом с нашими защитниками.
Юрий Слюсарь, также принявший участие по видеосвязи, акцентировал внимание на единстве жителей региона:
— Родная область защищает, родная область помогает, родная область производит. Мы всегда были на передовых участках…
Председатель организации участников и ветеранов боевых действий «Цимла» Олег Соловьев поблагодарил всех причастных за вклад в общее дело:
— Друзья, спасибо всем вам за эту системную помощь. Это для нас бесценно. Мы вместе, мы непобедимы!