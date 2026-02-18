«Самую ушастую» белку из Волгограда показали на фестивале «Первозданная Россия»

— Съемка природы — дело непредсказуемое. Как-то раз я поехал фотографировать горчичные поля и неожиданно для себя увидел над ними солнечное гало. В горах это обычное дело, но на юге, летом и в степи — сомневаюсь, что кто-то всерьез мог такое ожидать. Порой я мог снять зеркальную гладь озера с лазурным небом, а пару часов спустя на нем уже появлялась рябь, находила облачность, и кадр становился совсем другим. С животными еще сложнее. Как-то раз я шел фотографировать на озере птиц и наткнулся в степи на самца паука каракурта. В итоге фотографировал его минут 30, подбирая различные ракурсы.