В Казани поймали четверых новых граждан РФ, уклонявшихся от службы в армии

«За совершение уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы… предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», — предупреждают в ведомстве.